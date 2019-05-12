В Уэльсе легкомоторный самолет упал на автодорогу

В Уэльсе близ города Абергавенни потерпел крушение легкомоторный самолет, три человека получили ранения. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал ITV.

Отмечается, что самолет упал на проезжую часть дороги. Он совершил незапланированную посадку, наскочив на провода. Полицейские перекрыли движение в районе происшествия, водителей просят объезжать этот участок.

Медики оказали помощь пострадавшим, их жизни ничего не угрожает.

Ранее в воскресенье пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил аварийную посадку «на брюхо» в международном аэропорту Мандалая (Мьянма). Он прилетел из крупнейшего города Мьянмы Янгона. На нем летели 82 пассажира и семь членов экипажа. Во время инцидента никто не пострадал.