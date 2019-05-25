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Небольшой бизнес-джет упал в океан у побережья Флориды

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Фото: wikipedia.org
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Двухмоторный бизнес-джет класса Cessna Citation V разбился в Атлантическом океане недалеко от побережья американского штата Флорида. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Инцидент произошел в 13:35 по местному времени (20:35 мск) 24 мая в 500 км от города Форт-Лодердейл. Перед крушением воздушное судно около часа не выходило на связь, пишет The New York Times.

Самолет вылетел из регионального аэропорта Сент-Луис в Восточном Альтоне в штате Иллинойс и направлялся во Флориду. На борту находился только пилот. По предварительной информации, он погиб. Для расследования власти направили к месту крушения истребители F-15 с авиабазы Хомстед.

9 марта офис шерифа округа Палм-Бич сообщил, что в американском штате Флорида при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек.

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