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Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

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Фото: commons.wikimedia.org
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Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию». В письме к премьер-министру страны Жан-Иву Ле Дриану он заявил о необходимости отменить антироссийские санкции и возобновить диалог с Москвой.

Как отметил Эврар, санкции, действующие в отношении России, вредят экономике Франции.

«Я верю, что антироссийские санкции отменят через два года»
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«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?» — цитирует RT обращение депутата в воскресенье, 26 мая.

Эврар напомнил о докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором не нашлось подтверждения тому, что Россия вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году. По словам французского депутата, предполагаемое вмешательство хоть и не было единственной причиной для продления антироссийских санкций, всё же послужило оправданием санкций ЕС.

Евросоюз вслед за США ввел санкционный режим в отношении России в 2014 году, после референдума, на котором жители Крыма проголосовали за присоединение региона к РФ. С тех пор действие ограничений ежегодно продлевается, а их список увеличивается. Одной из причин продления санкций в Вашингтоне называют «российское вмешательство», которое якобы имело место в ходе выборов президента США. В Москве неоднократно заявляли, что никакого вмешательства не было, и называли все обвинения беспочвенными.

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