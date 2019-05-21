МИД России прокомментировал новые санкции США

Решение Вашингтона продлить санкции против конструкторского бюро из Тулы, московского завода «Авангард» и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине вызвано местью за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства, власти США пытаются обвинить российскую сторону в нарушении американского закона, который запрещает военно-техническое сотрудничество с Сирией, КНДР и Ираном. Однако к России он не имеет никакого отношения.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Белый дом хочет перечеркнуть позитивный характер визит в Россию госсекретаря США Майка Помпео. Однако речь идет лишь о желании Вашингтона посчитаться за помощь в укреплении ПВО Сирии, на которую западная коалиция во главе с США неоднократная нападала в нарушение международного права.

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.