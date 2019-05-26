Россия намерена попасть в топ-12 популярных туристических стран к 2025 году

Россия планирует войти в дюжину самых популярных туристических стран по версии Всемирной туристской организации к 2025 году. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава ведомства рассказала, что также к 2025 году планируется достигнуть показателя вклада туризма в ВВП России на уровне 4,5%, пишет ТАСС. Догузова заявила, что для достижения поставленных целей потребуется развитие региональных туристических направлений и либеризация визового режима.

Ранее 25 мая на Пятой российско-японской конференции по туризму в Токио руководитель агентства по туризму Японии Хироси Табат сообщил, что за год число рейсов между Японией и Россией возросло на 30%.

Конференция по туризму в Токио открылась в субботу, 25 мая. Российскую делегацию на ней возглавляет глава Ростуризма Зарина Догузова. Страны собираются обсудить договоренности об увеличении турпотока.