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Россия намерена попасть в топ-12 популярных туристических стран к 2025 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия планирует войти в дюжину самых популярных туристических стран по версии Всемирной туристской организации к 2025 году. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава ведомства рассказала, что также к 2025 году планируется достигнуть показателя вклада туризма в ВВП России на уровне 4,5%, пишет ТАСС. Догузова заявила, что для достижения поставленных целей потребуется развитие региональных туристических направлений и либеризация визового режима.

Ранее 25 мая на Пятой российско-японской конференции по туризму в Токио руководитель агентства по туризму Японии Хироси Табат сообщил, что за год число рейсов между Японией и Россией возросло на 30%.

Конференция по туризму в Токио открылась в субботу, 25 мая. Российскую делегацию на ней возглавляет глава Ростуризма Зарина Догузова. Страны собираются обсудить договоренности об увеличении турпотока.

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