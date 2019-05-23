Прямой эфир

Ростуризм запускает проект по формированию туристских продуктов в регионах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) запускает проект по поддержке наиболее активных регионов, где создаются конкурентноспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов.

Проект под названием «Национальные брендовые маршруты» реализуют при поддержке Ассоциации туроператоров России (АТОР). Созданный в его рамках экспертный совет по внутреннему и въездному туризму займется практической поддержкой наиболее активных регионов, пояснили в четверг, 23 мая, в Ростуризме.

Состав совета сформируют из представителей бизнеса и организаций. Руководить советом будет глава Ростуризма Зарина Догузова.

Проект «Национальные брендовые маршруты» — одна из мер нефинансовой поддержки регионов, отмечает «РИА Новости». К работе экспертного совета привлекут маркетологов, брендологов и специалистов по продвижению.

Ранее в мае стало известно, что в план развития Мурманской области на 2019 год добавится пункт о создании единого туристического бренда. Такое решение приняли на совещании в правительстве региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зарубежные туристы смогут посетить в России центр античной цивилизации
Туристические поезда запускают в Челябинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017