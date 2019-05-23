Ростуризм запускает проект по формированию туристских продуктов в регионах

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) запускает проект по поддержке наиболее активных регионов, где создаются конкурентноспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов.

Проект под названием «Национальные брендовые маршруты» реализуют при поддержке Ассоциации туроператоров России (АТОР). Созданный в его рамках экспертный совет по внутреннему и въездному туризму займется практической поддержкой наиболее активных регионов, пояснили в четверг, 23 мая, в Ростуризме.

Состав совета сформируют из представителей бизнеса и организаций. Руководить советом будет глава Ростуризма Зарина Догузова.

Проект «Национальные брендовые маршруты» — одна из мер нефинансовой поддержки регионов, отмечает «РИА Новости». К работе экспертного совета привлекут маркетологов, брендологов и специалистов по продвижению.

Ранее в мае стало известно, что в план развития Мурманской области на 2019 год добавится пункт о создании единого туристического бренда. Такое решение приняли на совещании в правительстве региона.