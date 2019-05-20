Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Генеральное консульство РФ в Египте попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде до окончания расследования по делу об отравлениях его гостей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 мая на сайте Ростуризма. В результате острого отравления погиб ребенок 2014 года рождения, отметили в организации, выразив глубокие соболезнования семье погибшего.

Ни персонал отеля, ни его медицинский состав не вызвали для пострадавших россиян квалифицированных специалистов, не взяли анализов и не поставили диагноза, уточняется в сообщении.

«В настоящее время египетской прокуратурой ведется расследование», — добавили в Ростуризме. Там напомнили, что продажа туров, в которые входит авиаперелеты из России в города Египта, за исключением Каира, не соответствуют указу президента РФ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

19 мая самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза. Бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом в тот момент, когда он находился в движении.