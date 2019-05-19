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Появилось видео последствий взрыва у пирамид в Египте

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Фото: РЕН ТВ
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Появилось видео последствий взрыва, прогремевшего в рядом с туристическим автобусом в районе пирамид в Каире. По последним данным, в результате инцидента пострадали 17 человек.

На кадрах виден автобус, возле которого, по предварительным данным, взорвалась бомба. Также в результате взрыва пострадали легковые автомобили — одна из машин с разбитым лобовым стеклом также попала на видео, которое публикует телеканал РЕН ТВ.

Как отмечает «РИА Новости», сейчас силы безопасности Египта прочесывают район, в котором произошел взрыв. Не исключено, что на территории могут быть другие взрывные устройства.

По данным Sky News Arabia, ранения получили 10 египтян и семь туристов из ЮАР.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенном рядом с пирамидами на плато Гиза. Сообщалось, что бомба сработала рядом с туристическим автобусом в тот момент, когда он находился в движении. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Других подробностей ЧП пока нет.

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