Число рейсов между Россией и Японией выросло на 30% за год

За год число рейсов между Японией и Россией возросло на 30%. Об этом на Пятой российско-японской конференции по туризму в Токио сообщил руководитель агентства по туризму Японии Хироси Табата, передает 25 мая агентство «РИА Новости».

«Число рейсов в неделю в летний период в 2018 году составляло 34 рейса, в 2019 году возросло на 12 рейсов и составляет 46. Рост связан увеличением числа рейсов, связывающих Японию с Дальним Востоком», — рассказал Табата.

Он также выразил надежду, что такая динамика отразится и на увеличении туристического потока.

Конференция по туризму в Токио открылась в субботу, 25 мая. Российскую делегацию на ней возглавляет глава Ростуризма Зарина Догузова. Страны собираются обсудить договоренности об увеличении турпотока.

Ранее, 23 мая, стало известно, что Ростуризм запускает проект по поддержке наиболее активных регионов, где создаются конкурентноспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов.