На участников скандального флешмоба во Владивостоке составили протоколы

Во Владивостоке составили протоколы на двух школьников, принявших участие в скандальном костюмированном номере на выпускном. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городское управление МВД России.

«Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы», — сообщил представитель УМВД.

Как уточняет информагентство, выпускникам инкриминируют нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

Правоохранители также продолжают проверку в отношении руководства школы и преподавательского состава.

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы. Одна из учениц была одета в полицейскую форму с погонами.

После этого директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и решила уволиться, но потом передумала. Девушку, которая позировала в форменной рубашке, оштрафовали, а юношу, который привел в действие огнетушитель, пообещали отчислить из школы.