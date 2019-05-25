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В Крыму призвали украинский Генштаб не махать кулаками после драки

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Крыму прокомментировали заявления украинского Генштаба, касающиеся возвращения полуострова Украине. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев не «махать кулаками после драки», передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.

«Крым всегда был пророссийским, ментально и культурно всегда был связан с Россией. Пять лет назад де-юре Крым вернулся в состав Российской Федерации, согласно всем нормам международного права, потому говорить о том, что полуостров когда-то каким-то образом может снова стать украинским — это всё невозможно», — сказал Гемпель.

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Парламентарий добавил, что воссоединение Крыма с Россией — бесповоротный процесс, поэтому украинским политикам и военным следует перестать думать над тем, как его вернуть. Он также пригласил главу Генштаба ВС Украины Руслана Хомчака приехать в Крым в качестве туриста и посмотреть, как полуостров изменился за пять лет.

Более резко отреагировала на слова представителя украинского Генштаба сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее мнению, заявление Хомчака носит «явно агрессивный характер» и свидетельствуют «о покушении на мир и спокойствие». Как отметила член Совета Федерации, международное сообщество должно осудить эти заявления.

Ранее 25 мая сообщалось, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказал о своей поездке в Крым в 2010 году. Поделившись впечатлениями об этой поездке, он отметил, что Украина «потеряла Крым задолго до событий 2014 года». Хомчак добавил, что физическое присоединение Крыма обратно к Украине — это вопрос времени, главное — «воевать за человека, за то, что у него в голове».

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, который последовал за государственным переворотом в Киеве. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. За воссоединение с Россией проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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