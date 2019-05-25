Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Сенатор обратил внимание, что в 2010 году, на момент визита военного на полуостров, этот регион уже почти как двадцать лет был в составе независимой Украины, власти которой «не вложили» в его развитие «ни гривны», пишет «Газета.ру» в субботу, 25 мая.

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — говорится в комментарии на официальной странице Пушкова в Twitter.

Днем ранее новый главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что страна потеряла Крым задолго до событий 2014 года. Он рассказал, что до этого отдыхал на полуострове и был «шокирован», увидев там «повсюду» рекламу российской водки и изображения российского флага.

Крым вошел в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя высказались за присоединение к РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.