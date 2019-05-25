Конор Макгрегор получил травму на тренировке
Экс-чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор получил травму в ходе тренировок. В своем Instagram он выложил фотографию, на которой видно, что у спортсмена повреждена левая рука.
«Интенсивные тренировки и спарринг-сессии, я всегда иду до конца. Это происходит (травма — Ред.), а я иду дальше!... Меня ничто не остановит», — написал ирландец.
Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 24 Май 2019 в 8:32 PDT
6 мая сообщалось, что Конор Макгрегор резко отреагировал на новость о том, что на турнире UFC в ОАЭ выступят шесть представителей Дагестана.