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Макгрегор высказался о реванше с Нурмагомедовым

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Фото: Global Look Press/Gene Blevins
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Экс-чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор выразил уверенность в том, что его реванш с российским бойцом, обладателем титула UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым состоится. Об этом пишет BJPenn.

«Это уже случилось — наш бой состоялся. Хабиб перепрыгнул через ограду и полез в толпу, тем самым спровоцировав драку», — пояснил Макгрегор, имея в виду драку, произошедшую сразу после их поединка в Лас-Вегасе в октябре 2018 года.

Как уточняет телеканал «360», из-за конфликта, в который были вовлечены обе команды бойцов, в январе 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландца на шесть месяцев со штрафом $50 тыс., а Нурмагомедова — на девять месяцев, оштрафовав на $500 тыс.

«Но давайте посмотрим, что будет в следующем поединке. Уверен, что он будет. Я скромен в победе и поражении. В конце концов, это спорт. Жестокий, но всё еще спорт. Уважаю Нурмагомедова, в тот вечер я проиграл», — приводит слова ирландца сайт kp.ru.

Макгрегор проиграл 6 октября 2018 года в результате удушающего приема, который применил Хабиб Нурмагомедов. Тем самым россиянин досрочно защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, отмечает «Спорт-Экспресс».

6 мая сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко отреагировал на новость о том, что на турнире UFC в ОАЭ выступят шесть представителей Дагестана.

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