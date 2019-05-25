Назван главный симптом дефицита витамина С

Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.

Этот витамин, отмечает издание, принимает важнейшее участие при восстановлении тканей. Таким образом, при его дефиците даже самые легкие травмы могут оставаться у человека на протяжении долгого времени.

Недостаток аскорбиновой кислоты, помимо прочего, связан с риском увеличения веса, постоянной усталостью и плохим настроением, снижением иммунитета.

Чаще всего нехватка витамина С вызвана неправильным питанием, курением и злоупотреблением алкоголя, анорексией или психическими заболеваниями.

7 декабря ученые рассказали о пользе витамина C для курящих женщин во время беременности. Исследователи объяснили это тем, что никотин может соединяться с аскорбиновой кислотой и уменьшать ее общее количество в организме матери, что в итоге приводит к ее хроническому недостатку в клетках ребенка.