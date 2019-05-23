Ученые рассказали о разном влиянии жара и холода на мужчин и женщин

Специалисты из Берлинского социологического центра (Германия) открыли необычное отличие между мужчинами и женщинами, обнаружив, что женщины лучше справляются с математическими или словесными задачами при высоких температурах воздуха, а мужчины — в прохладной обстановке. Их выводы были представлены в журнале PLoS One.

В ходе исследований участники решали одинаковые задачи, температура в лаборатории варьировалась между 16,19 и 32,57 градусами по Цельсию. Испытуемым предстояло справиться с рядом математических и словесных задач, также специалисты проверяли влияние температуры на когнтивные способности мужчин и женщин.

Всего в эксперименте приняли участие пять сотен студентов. Оказалось, женщины легче справлялись с математическими и словесными задачами при более высокой температуре, и разница в результатах была заметнее, мужчины лучше справлялись с предложенными задачами при более холодной температуре, и наоборот, чаще давали неправильные ответы при более высокой. При этом выяснилось, что температура в помещении не оказывает влияния не когнитивные способности испытуемых обоего пола.

Ранее в апреле пользовательницы интернет-ресурса Reddit назвали мужские черты, которые самим мужчинам кажутся положительными, но женщин смущают или даже отталкивают.