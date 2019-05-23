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Ученые назвали три причины распространения хронической болезни почек

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Одной из причин распространения хронической болезни почек (ХБП) назван тяжелый физический труд в условиях жары. К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо в Аншутце, США.

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Специалисты отмечают, что в 1990-х годах заболевание затронуло работников на плантациях сахарного тростника в Центральной Америке и ряде развивающихся стран. Однако уже в 2012 году от ХБП скончались 20 000 человек в Калифорнии, Флориде и Колорадо, но причина оставалась неизвестной.

Один из соавторов исследования — доктор Ли Ньюман — заявил, что «это не обычное заболевание почек, не вызванное высоким кровяным давлением или диабетом». «Я считаю, что изменение климата играет роль в этой эпидемии», — цитирует ученого Medicalnewstoday.

Второй причиной развития ХБП медики назвали работу с токсинами, например, с глифосатом, уничтожающим сорняки. Третья причина — инфекционные заболевания, которые могут поражать почки. Среди них —хантавирус и лептоспироз. В первом случае человек может заразиться после укуса клеща или после употребления зараженных продуктов. Вторую инфекцию можно получить в результате купания в грязной воде.

ХБП снижает почечную функцию, в итоге почки не справляются с выводом жидкости и продуктов распада из организма. В итоге в работе организма нарушается баланс, у человека развивается повышенное давление, появляются проблемы с костями и сердечно-сосудистой системой.

В ноябре 2018 года стало известно, что употребление слишком большого количества воды может быть не менее опасным для здоровья, чем употребление недостаточного количества жидкости и обезвоживание.

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