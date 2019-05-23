Ученые сочли наличие усов препятствием к появлению рака

Исследователи из университета Канзаса выяснили, что мужчины, у которых усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают от появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе. Об этом 21 мая пишет Medicalxpress.

Отмечается, что онкология может развиться из актинического кератоза, который выглядит как чешуйчатое пятно на коже. Оно возникает из-за длительного пребывания на солнце и проявляется у мужчин 50-60 лет вокруг губ, кожи головы, ушей и плеч.

Наибольшую угрозу кератоз представляет тонкой коже губ, однако ее могут защитить усы.

«Не могу сказать, как ношение усов в более позднем возрасте защищает человека, но думаю, что они точно не повредят», — отметил дерматолог Дэниел Айрес.

21 мая главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе использующиеся в фастфуде, красное мясо в большом количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение повышают риск развития раковых опухолей.

Как отметил специалист, курение в 30–50 раз повышает риск развития опухоли в зависимости от ее локализации. Причем пристрастие к сигаретам может вызвать не только рак легких, добавил он.