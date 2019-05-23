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Ученые сочли наличие усов препятствием к появлению рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Исследователи из университета Канзаса выяснили, что мужчины, у которых усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают от появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе. Об этом 21 мая пишет Medicalxpress.

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Отмечается, что онкология может развиться из актинического кератоза, который выглядит как чешуйчатое пятно на коже. Оно возникает из-за длительного пребывания на солнце и проявляется у мужчин 50-60 лет вокруг губ, кожи головы, ушей и плеч.

Наибольшую угрозу кератоз представляет тонкой коже губ, однако ее могут защитить усы.

«Не могу сказать, как ношение усов в более позднем возрасте защищает человека, но думаю, что они точно не повредят», — отметил дерматолог Дэниел Айрес.

21 мая главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе использующиеся в фастфуде, красное мясо в большом количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение повышают риск развития раковых опухолей.

Как отметил специалист, курение в 30–50 раз повышает риск развития опухоли в зависимости от ее локализации. Причем пристрастие к сигаретам может вызвать не только рак легких, добавил он.

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