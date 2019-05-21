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Главный онколог назвал повышающие риск рака еду и привычки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск развития раковых опухолей.

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«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение», — сказал он, его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Как отметил специалист, курение в 30–50 раз повышает риск развития опухоли в зависимости от ее локализации. Причем пристрастие к сигаретам может вызвать не только рак легких, добавил он.

Также Каприн привел статистику по обстановке с онкологическими заболеваниями в России. По его данным, заболеваемость раком выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне.

В России в 2017 году было выявлено более 617 тыс. случаев злокачественных новообразований — почти 281 тыс. у мужчин и чуть более 335 тыс. у женщин. Это самые высокие показатели за всю историю учета данных болезней.

При этом чаще всего у россиян диагностировали рак кожи (14,4%), молочных желез (11,5%), трахеи, бронхов и легких (10,1%).

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