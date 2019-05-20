Новейшие онкопрепараты поставят в Москву

Контракты на поставку инновационных онкопрепаратов заключили с Москвой около 20 российских поставщиков и производителей по итогам первых аукционов. Они были объявлены в апреле. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что Москва первой в России переходит на новые стандарты по лечению онкологических заболеваний, которые предусматривают таргетную и иммунную терапии.

К настоящему моменту уже прошло около 70 аукционов на поставку инновационных препаратов на общую сумму более 5 млрд рублей, передает НСН.

Вице-мэр уточнил, что для участия в электронных аукционах на поставку онкопрепаратов адресные приглашения получили около 400 производителей и поставщиков из разных регионов страны. В 2019 году на их поставку предусмотрено 8 млрд рублей.

Ранее в мае медики назвали основные признаки развития рака кожи. В первую очередь насторожить должна родинка чрезмерно темного оттенка, имеющая неровные края или увеличивающаяся со временем. Также тревожными признаками являются зуд и шелушение.