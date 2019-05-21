Прямой эфир

Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заболеваемость раком в России выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне. Такие данные озвучил главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн во вторник, 21 мая.

Доктор-ноутбук: лечение рака запрограммировали
Новый IT-сервис проконтролирует врачей-онкологов и поможет выбрать правильную схему терапии

Как уточнил специалист, прирост смертности наблюдается в 17 регионах, убыль — в 63 регионах, а в пяти регионах изменений нет. По его словам, такие показатели говорят о положительной динамики в целом по России.

«Заболеваемость — это важный фактор, который мы должны оценивать, как достижение отечественной онкологии. Потому что заболеваемость — это демографический показатель, который мы не сможем регулировать», — цитирует Каприна агентство «РИА Новости».

Также онколог напомнил, что к 2024 году смертность от рака нужно уменьшить до 185 случаев на 100 тыс. человек, такую задачу в свое время поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К примеру, в 2017 году смертность составляла 425,4 на 100 тыс. человек.

Ранее в мае учены назвали факторы, повышающие риск развития рака. Среди них — избыточный вес и уровень физической активности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы главные признаки рака кожи
Диетолог рассказала об угрозе рака от подгоревшего шашлыка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017