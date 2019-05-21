Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России

Заболеваемость раком в России выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне. Такие данные озвучил главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн во вторник, 21 мая.

Как уточнил специалист, прирост смертности наблюдается в 17 регионах, убыль — в 63 регионах, а в пяти регионах изменений нет. По его словам, такие показатели говорят о положительной динамики в целом по России.

«Заболеваемость — это важный фактор, который мы должны оценивать, как достижение отечественной онкологии. Потому что заболеваемость — это демографический показатель, который мы не сможем регулировать», — цитирует Каприна агентство «РИА Новости».

Также онколог напомнил, что к 2024 году смертность от рака нужно уменьшить до 185 случаев на 100 тыс. человек, такую задачу в свое время поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К примеру, в 2017 году смертность составляла 425,4 на 100 тыс. человек.

Ранее в мае учены назвали факторы, повышающие риск развития рака. Среди них — избыточный вес и уровень физической активности.