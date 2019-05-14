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Названы главные признаки рака кожи

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Фото: Global Look Press/Rudolf
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Зарубежные медики назвали основные признаки развития рака кожи. Их статья опубликована в Canadian Medical Association Journal, пишет MedicalХpress.

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По словам специалистов, самой опасной разновидностью рака кожи является меланома, так как именно она наиболее склонна к метастазированию. Медики отмечают, что в лечении данного вида онкологи крайне важна ранняя диагностика, поэтому советуют обращать внимание на родимые пятна на теле. Так, меланома чаще всего развивается на тех местах, которые подвергаются сильному воздействию солнца — лицо, шея, руки. Однако она может появиться на ладонях и даже на подошвах ног.

В первую очередь насторожить должна родинка чрезмерно темного оттенка, которая имеет неровные края или со временем увеличивается. Также тревожными признаками являются зуд и шелушение. Специалисты предупреждают, что злокачественное заболевание также может быть светло-коричневыми или даже полупрозрачным, в связи с чем его сложно разглядеть. Поэтому рекомендуется время от времени показываться специалистам, а также по возможности пройти секвенирование — тест для определения генетических повреждений в ДНК.

6 февраля онкологи назвали причину роста заболеваемости раком кожи в России. По их словам, это связано с появлением у граждан страны возможности отправляться на отдых в жаркие страны и загорать в любое время года.

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