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Ученые заявили о трудностях белых людей при определении эмоций темнокожих

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Международная группа ученых при участии испанского Университета Гранады (UGR) провела исследование, которое показало, что белые люди испытывают трудности с распознаванием эмоций на лицах темнокожих. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Всего специалисты провели шесть экспериментов, к которым привлекли более 425 добровольцев. Участникам показывали фотографии улыбающихся лиц и интересовались, были ли улыбки искренними или нет. Как показало исследование, белым людям сложно определить истинные эмоции темнокожих людей. При этом в обратном порядке такой зависимости не прослеживалось.

Ученые считают, что это объясняется тем, что белые люди не смотрели в глаза темнокожи, поскольку считали их «отличными от них».

«Исследование показало, что по глазам можно определить важные характеристики человека. В том числе, именно по ним мы формируем наши впечатления о других, в том числе различаем истинные или поддельные эмоции», — отметили исследователи.

5 мая сообщалось, что темнокожие девушки победили в трех главных конкурсах красоты в США.

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