Ученые признали крем от загара опасным для здоровья

Группа специалистов из Управления по безопасности продуктов и лекарств США (FDA) рассказала о вреде использования солнцезащитных кремов. Исследование показало, что ингредиенты солнцезащитных средств, блокирующие ультрафиолетовое излучение, — оксибензон, авобензон, октокрилен и экамсул — всасываются в кровь при систематическом применении, сообщается в Journal of the American Medical Association.

Всего в исследовании приняли участие 24 здоровых добровольца обоих полов, средний возраст которых составлял 35 лет. В течение четырех дней по четыре раза в день они наносили на кожу солнцезащитный лосьон, крем или спрей, покрывая при этом 75% поверхности тела. В конце эксперимента у добровольцев взяли анализы крови.

Результаты показали, что регулярное нанесение средств на кожу приводит к значительному повышению содержания вредных веществ. Так, если установленный FDA порог безопасности не должен превышать 0,5 нг/мл (нанограмма на миллилитр), то для авобензона эта цифра в крови участников эксперимента составила примерно 4 нг/мл, для октокрилена — от 5,7 до 7,8 нг/мл, а для экамсула — 1,5 нг/мл. При этом для оксибензона показатель достигал 209,6 нг/мл. По словам ученых, это вещество может вызывать гормональные нарушения у человека, угрожающие его репродуктивной системе, а также обладает канцерогенным эффектом.

Исследователи отмечают, что для подтверждения вреда солнцезащитных кремов необходимы более масштабные исследования, включающие тщательное изучение последствий для здоровья.

6 февраля онкологи назвали причину роста заболеваемости раком кожи в России. По их словам, рост случаев заболеваемости меланомой (злокачественная опухоль, проявляющаяся на ранних стадиях в виде новообразования на коже) связан с появившейся у граждан страны возможностью отправляться на отдых в жаркие страны и загорать в любое время года.