Прямой эфир

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.

Чаще всего диагностируется рак прямой кишки у людей в возрасте от 20 до 29 лет. Так, например, в Дании в последние год рост данного заболевания составил 18,1% ежегодно.

Высокие показатели и в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия.

Ученые полагает, что распространению этого вида рака способствует неправильное питание и ожирение.

«Хотя заболеваемость колоректальным раком у взрослых моложе 50 лет остается значительно ниже по сравнению с таковой в старших возрастных группах, наши выводы вызывают обеспокоенность. Национальные программы по пропаганде здорового питания и физической активности могут быть наиболее эффективным подходом для борьбы с этим явлением», - заявили авторы исследования из Международного агентства по исследованию рака в Лионе (Франция).

В настоящее время рак ободочной и прямой кишки занимает третье место среди самых распространенных видов онкозаболеваний. В 2018 году было диагностировано 18 млн случаев заболевания.

20 апреля ученые назвали ранние признаки рака кишечника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы повышающие риск развития рака факторы
Популярную пищевую добавку назвали причиной рака кишечника

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017