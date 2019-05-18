Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.

Чаще всего диагностируется рак прямой кишки у людей в возрасте от 20 до 29 лет. Так, например, в Дании в последние год рост данного заболевания составил 18,1% ежегодно.

Высокие показатели и в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия.

Ученые полагает, что распространению этого вида рака способствует неправильное питание и ожирение.

«Хотя заболеваемость колоректальным раком у взрослых моложе 50 лет остается значительно ниже по сравнению с таковой в старших возрастных группах, наши выводы вызывают обеспокоенность. Национальные программы по пропаганде здорового питания и физической активности могут быть наиболее эффективным подходом для борьбы с этим явлением», - заявили авторы исследования из Международного агентства по исследованию рака в Лионе (Франция).

В настоящее время рак ободочной и прямой кишки занимает третье место среди самых распространенных видов онкозаболеваний. В 2018 году было диагностировано 18 млн случаев заболевания.

20 апреля ученые назвали ранние признаки рака кишечника.