Ученые рассказали о пользе витамина C для курящих женщин

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки в Портленде пришли к выводу, что дети курящих женщин, принимавших большое количество витамина С во время беременности, заметно реже страдают от болезней легких. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

«Конечно, витамин C может защитить легкие и другие органы плода от действия никотина, но он не понизит шансы ребенка на дальнейшее развитие ожирения, поведенческих проблем и прочих аномалий», — рассказали ученые. Они подчеркнули, что женщины всё равно должны отказываться от табака во время беременности, если они хотят родить здорового ребенка.

Специалисты отмечают, что легкие младенцев, рожденных употреблявшими увеличенную дозу витамина С курящими женщинами, прокачивали примерно на 7–9% больше воздуха, чем у тех, чьи матери витамины не получали. Исследователи объяснили это тем, что никотин может соединяться с аскорбиновой кислотой и уменьшать ее общее количество в организме матери, что в итоге приводит к ее хроническому недостатку в клетках ребенка.

Ранее, в ноябре, ученые из Научно-технологического университета в Вухане (Китай) доказали, что курение во время беременности повышает риск косоглазия у ребенка минимум в 1,5 раза.