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Ученые связали развитие шизофрении с датой рождения

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Graham Jepson
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Шизофренией чаще страдают люди, родившиеся зимой или весной. К такому выводу пришла группа австралийских и датских ученых, пишет журнал Scientific Reports.

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Исследователи обосновали свои выводы тем, что при рождении у таких людей содержится в крови мало витамина D. Это является следствием недостатка солнечного света, что сказывается на состоянии матери во время беременности.

Ученые проанализировали данные 2602 жителей Дании. Около половины опрошенных страдали от шизофрении, при этом почти все они родились зимой и весной.

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович скептически считает, что на развитие болезни влияет не межсезонье, а скандинавская ментальность.

«Витамин D определяет такое заболевание, как рахит, и наша страна пережила не раз и не по одному году множество войн, голод и рахит в таком объеме и в таком количестве, что, по данным педиатров, каждый третий ребенок до 1 года в Москве страдает каким-то рахитическим проявлением», — цитирует психиатра НСН.

По мнению Федоровича, связи между шизофренией и рахитом нет. «У нас тогда все должны быть шизофрениками без исключения. К счастью, это не так. Процент по СССР и РФ никогда не превышал двух, поэтому мне кажется, что это сомнительное исследование», — заключил специалист.

Ранее, 22 ноября, главный психиатр Москвы, главный врач столичной психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк сообщил, что ежегодно специалисты впервые выявляют психические расстройства примерно у 200 человек на 100 тыс. населения.

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