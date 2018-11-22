Психиатр рассказал о числе выявляемых у москвичей расстройств

Каждый год специалисты впервые выявляют психические расстройства примерно у 200 человек на 100 тыс. населения. Такие данные привел главный психиатр Москвы, главный врач столичной психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк.

По словам Костюка, очень мало москвичей впервые обращаются за психологической помощью. Однако потребность в этом высока, приводит его слова «РИА Новости».

Статистика на сегодняшний день парадоксальна, рассказал главный психиатр столицы: число расстройств снижается, при этом число инвалидов по таким заболеваниям растет. Это говорит о том, что люди не обращаются за помощью на ранних стадиях и попадают в поле зрения медиков, когда помочь уже невозможно.

В качестве примера врач привел шизофрению. Во всем мире средний возраст заболевания ею приходится на период с 16 до 25 лет. В России средний возраст пациента — 37 лет.

«Это значит, что больше 10 лет он со своей болезнью жил, не получал помощи, а к нам попал уже, скорее всего, вынужденно, совершив какое-то общественно опасное действие», — пояснил он.

Россияне боятся обращаться за помощью, сказал Костюк. Это происходит в том числе потому, что в других странах ее может оказать врач общей практики, а в России по закону это может сделать только психиатр, даже в случае с самыми легкими диагнозами. Психологический барьер перед обращением к этому специалисту очень силен, поэтому люди предпочитают «глушить» проблемы алкоголем и едой.

В октябре главный кардиохирург России Лео Бокерия рассказал, как вылечить осеннюю депрессию без употребления медикаментов. По его словам, важен не спорт или отказ от алкоголя, а позитивный настрой.

«Здоровый образ жизни на первое место ставит позитивное настроение. Вот ты утром встал и ты должен понимать, что ты сейчас выйдешь к близким своим, приедешь на работу», — сказал он.