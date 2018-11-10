Найдена одна из причин рождения косоглазых детей

Ученые из научно-технологического университета в Вухане (Китай) доказали, что курение во время беременности повышает риск косоглазия у ребенка минимум в 1,5 раза. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Ophthalmologica.

Специалисты исследовали анализы более 5 тыс. новорожденных младенцев и подростков, страдающих косоглазием. В итоге оказалось, что у многих из них матери не переставали курить даже во время беременности.

Согласно подсчетам ученых, в таком случае риск рождения младенца с нарушениями зрения возрастал с 17 до 80% в зависимости от того, сколько сигарет в день выкуривала женщина. Кроме того, употребление табачных изделий матерями почти вдвое увеличивало риск развития других заболеваний органов зрения, в том числе приводило к полной слепоте.

В октябре ученые из Лондонского городского университета заявили, что Леонардо да Винчи страдал непостоянным расходящимся косоглазием. По их мнению, создать свои шедевры и технику перспективы итальянский художник смог из-за того, что косоглазие не позволяло ему сфокусироваться на изображаемом предмете обоими глазами. Таким образом, монокулярное зрение меняло его восприятие реальности.