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Ученые обнаружили пользу голубого видимого света для здоровья сосудов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Воздействие дневного солнечного света способно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые британского университета Суррея и Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне в Германии.

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Как пишет новостной сайт EurekAlert!, участники эксперимента в течение 30 минут находились под голубым светом с длиной волны 450 нанометров — это эквивалентно суточной дозе дневного света. Однако видимый голубой свет в отличие от излучаемого солнцем ультрафиолета не является канцерогеном.

После эксперимента участникам измерили кровяное давление, оценили жесткость их артерий, степень расширения кровеносных сосудов, а также уровень оксида азота в плазме крови.

Результаты исследования показали, что голубой свет способствует снижению систолического артериального давления на 8 мм рт. ст., а также росту релаксации напряжения сосудов. Помимо этого, воздействие света оказалось полезным для увеличения концентрации оксида азота, участвующего в защите кровеносной системы.

Ранее польские ученые определили, что употребление большого количества овощей и рыбы способствуют накоплению в организме вещества триметиламин N-оксида, полезного для здоровья сердца.

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