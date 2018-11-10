Ожирение стало причиной увеличения остановок дыхания во сне

Рост числа людей, страдающих ожирением, стал причиной увеличения количества людей, страдающих апноэ — остановками дыхания во сне, которые могут привести к инсульту или инфаркту миокарда. Об этом рассказал заведующий отделением медицины сна Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.

По его словам, в США с интервалом в 10 лет было проведено два исследования, в ходе которого ученые выяснили, что частота апноэ увеличилась на 10%. В первом исследовании она составляла всего 2–4%. Связано это, предположительно, с ростом числа людей с лишним весом, пишет «РИА Новости».

Кроме того, апноэ может привезти к другим серьезным последствиям, например, ускоряет развитие атеросклероза и расшатывает сердечно-сосудистую систему. Руководитель центра медицины сна Московского университета врач-кардиолог и сомнолог Александр Калинкин также уверен, что остановка дыхание во сне нарушает выработку гормонов.

24 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день почти двум миллионам граждан страны поставлен диагноз ожирение, из них 322 тыс. — дети. Только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6%.