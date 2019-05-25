Нападение ворон на прохожих в Петербурге попало на видео

В Сети появилось видео, на котором агрессивные вороны нападают на прохожих в Санкт-Петербурге. Запись публикует РЕН ТВ в субботу, 25 мая.

На кадрах видно, как птицы «атакуют» людей, целясь им в голову. По информации телеканала, от подобных нападений пострадали несколько человек.

Ранее Мосприроды предупредило москвичей и гостей столицы, что вороны, которые в мае-июне выводят птенцов, могут атаковать человека, защищая потомство. В ведомстве призвали не подходить близко к птенцам, которые учатся летать.

При нападении специалисты советуют не делать резких движений и не кричать, а попытаться медленно отойти. Также можно взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на нее.