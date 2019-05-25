Прямой эфир

Нападение ворон на прохожих в Петербурге попало на видео

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео, на котором агрессивные вороны нападают на прохожих в Санкт-Петербурге. Запись публикует РЕН ТВ в субботу, 25 мая.

На кадрах видно, как птицы «атакуют» людей, целясь им в голову. По информации телеканала, от подобных нападений пострадали несколько человек.

Ранее Мосприроды предупредило москвичей и гостей столицы, что вороны, которые в мае-июне выводят птенцов, могут атаковать человека, защищая потомство. В ведомстве призвали не подходить близко к птенцам, которые учатся летать.

При нападении специалисты советуют не делать резких движений и не кричать, а попытаться медленно отойти. Также можно взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защитивший хозяйский дом от койота кот попал на видео
Нападение барана на полицейского попало на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017