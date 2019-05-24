Москвичей предупредили о клюющих в голову воронах

Выводящие в мае-июне птенцов вороны могут атаковать человека. Об этом напомнили в Мосприроды, передает «РИА Новости».

Ворона — крупная птица с массивным клювом. При нападении она целится в голову, отметили специалисты.

В учреждении указали, что надо держаться подальше от птенцов, которые учатся летать. Также нельзя пытаться взять их в руки. Если вы не представляете опасности для потомства, вороны спокойно будут наблюдать за вами со стороны.

При нападении специалисты советуют не делать резких движений и не кричать, а попытаться медленно отойти. Также можно взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на нее.

В организации отметили, что «серые вороны — заботливые родители, их не нужно винить за агрессию».

В конце апреля москвичей призвали быть осторожными в столичных парках в связи враждебным поведением змей.