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Москвичей предупредили о клюющих в голову воронах

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Фото: TASS/PIXSELL/PA Images/Sanjin Strukic
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Выводящие в мае-июне птенцов вороны могут атаковать человека. Об этом напомнили в Мосприроды, передает «РИА Новости».

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Ворона — крупная птица с массивным клювом. При нападении она целится в голову, отметили специалисты.

В учреждении указали, что надо держаться подальше от птенцов, которые учатся летать. Также нельзя пытаться взять их в руки. Если вы не представляете опасности для потомства, вороны спокойно будут наблюдать за вами со стороны.

При нападении специалисты советуют не делать резких движений и не кричать, а попытаться медленно отойти. Также можно взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на нее.

В организации отметили, что «серые вороны — заботливые родители, их не нужно винить за агрессию».

В конце апреля москвичей призвали быть осторожными в столичных парках в связи враждебным поведением змей.

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