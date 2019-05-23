Нападение барана на полицейского попало на видео
Баран, сбежавший из британской фермы, напал на полицейского. Видео инцидента было опубликовано телеканалом РЕН ТВ в четверг, 23 мая.
Как сообщает таблоид Daily Mail, животное бродило по городу Ланкастер в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Местный полицейский попытался поймать барана, однако в какой-то момент животное боднуло сотрудника сил правопорядка в бедро.
Отмечается, что позже беглеца удалось поймать.
«Если вы потеряли барана, он в безопасности у нас», — заявили сотрудники правоохранительных служб.
Ранее сообщалось о схватке двух медведей, которая произошла во дворе жилого дома в США. Видео ожесточенной борьбы было опубликовано 11 мая.