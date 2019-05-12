Прямой эфир

Опубликовано видео с затонувшего парохода с картинами Айвазовского

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео с затонувшего парохода «Генерал Коцебу», на котором могут находится картины российского художника Ивана Айвазовского.

Кадры публикует телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 мая. На записи видно, как проходит экспедиция «Нептун», которую возглавляет Роман Дунаев.

Пароход «Генерал Коцебу» был обнаружен членами Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. В 1869 году он стал первым судном, которое прошло по Суэцкому каналу. На борту парохода находилась представительная делегация России, в составе которой был Айвазовский.

Ранее 11 мая Дунаев рассказал, что для подъема картин, которые могут находиться на судне, следует провести сложные работы. По его словам, велика вероятность, что при подъеме эти объекты искусства могут быть утрачены.

«Генерал Коцебу» находится на 40-метровой глубине близ мыса Тарханкут на западе полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появились подробности о затонувшем корабле с картинами Айвазовского
Археологи отказались поднимать затонувший в Крыму пароход с картинами Айвазовского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017