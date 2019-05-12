Опубликовано видео с затонувшего парохода с картинами Айвазовского

В Сети появилось видео с затонувшего парохода «Генерал Коцебу», на котором могут находится картины российского художника Ивана Айвазовского.

Кадры публикует телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 мая. На записи видно, как проходит экспедиция «Нептун», которую возглавляет Роман Дунаев.

Пароход «Генерал Коцебу» был обнаружен членами Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. В 1869 году он стал первым судном, которое прошло по Суэцкому каналу. На борту парохода находилась представительная делегация России, в составе которой был Айвазовский.

Ранее 11 мая Дунаев рассказал, что для подъема картин, которые могут находиться на судне, следует провести сложные работы. По его словам, велика вероятность, что при подъеме эти объекты искусства могут быть утрачены.

«Генерал Коцебу» находится на 40-метровой глубине близ мыса Тарханкут на западе полуострова.