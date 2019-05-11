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Появились подробности о затонувшем корабле с картинами Айвазовского

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Фото: РЕН ТВ
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Глава экспедиции «Нептун» Роман Дунаев рассказал подробности о пароходе «Генерал Коцебу», на котором предположительно находились картины художника Ивана Айвазовского. Судно затонуло более 100 лет назад у берегов Крыма.

«Он (Айвазовский — Ред.) порядка двух месяцев работал на этом корабле. Поэтому специалисты склоняются, что он мог подарить часть картин именно каютам первого класса, где они на стенках до этого времени находились», — заявил Дунаев журналистам РЕН ТВ.

Он рассказал, что те полотна, которые попали «в открытую воду», на 80% утрачены. Однако, есть вероятность, что в каютах картины все-такие сохранились, поскольку помещения практически до потолка заполнены илом, пояснил специалист.

«Ил — это хороший консервант. Если ил убрать, то есть большая вероятность, что мы найдем картины и какие-то предметы искусства», — утверждает подводный археолог.

По его словам, экспедиция «Нептун» может быть продолжена в августе текущего года в случае, если на это будет выделено финансирование.

Пароход «Генерал Коцебу» был обнаружен членами Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. В 1869 году он стал первым судном, которое прошло по Суэцкому каналу. На борту парохода находилась представительная делегация России, в составе которой был Айвазовский. Ему поручили нарисовать церемонию открытия канала и сам канал.

Ранее Дунаев рассказал, что для подъема объектов следует провести сложные работы. При этом он обратил внимание, что велика вероятность, что при подъеме картины могут быть утрачены.

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