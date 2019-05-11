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Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома

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Фото: РЕН ТВ
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Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома. Он снял произошедшее на видео.

На записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ в субботу, 11 мая, видно, как животные ведут ожесточенную борьбу, стоя на задних лапах и не обращая внимания на людей поблизости.

«Посмотри на его размер, прямо на переднем дворике!», — восклицают очевидцы.

Как рассказал мужчина, медведи, по всей видимости, боролись за самку, которая находилась поблизости. По его словам, стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.

24 августа в сети появилось видео «схватки» голодного медведя с мусорным контейнером в Нижневартовске.

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