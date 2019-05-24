Защитивший хозяйский дом от койота кот попал на видео

В сети появилось видео, на котором домашний кот дал отпор койоту, напавшему на дом его хозяев. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в четверг, 23 мая.

На кадрах видно, как домашний любимец защищает дом от дикого зверя, царапаясь и пытаясь отогнать койота от здания. Как позже рассказал хозяин кота, животное после ожесточенной схватки никак не пострадало.

Ранее сообщалось о драке двух медведей, которая произошла во дворе жилого дома в США. Видео ожесточенной борьбы было опубликовано 11 мая.