Прямой эфир

Защитивший хозяйский дом от койота кот попал на видео

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сети появилось видео, на котором домашний кот дал отпор койоту, напавшему на дом его хозяев. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в четверг, 23 мая.

На кадрах видно, как домашний любимец защищает дом от дикого зверя, царапаясь и пытаясь отогнать койота от здания. Как позже рассказал хозяин кота, животное после ожесточенной схватки никак не пострадало.

Ранее сообщалось о драке двух медведей, которая произошла во дворе жилого дома в США. Видео ожесточенной борьбы было опубликовано 11 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нападение барана на полицейского попало на видео
В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017