Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Победителями шестого сезона вокального шоу талантов «Голос.Дети» стали все финалисты, сообщил в пятницу, 24 мая, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Мы… обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — цитирует Эрнста ТАСС.

Таким образом, победителями объявлены Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

В шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка. Расследование показало факт внешнего воздействия на ход голосования, в результате этого было принято решение аннулировать результаты.