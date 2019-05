Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос.Дети». Об этом говорится в заявлении пресс-службы, распространенном 16 мая. Отмечается, что предварительная экспертиза подтвердила факт внешнего воздействия на ход голосования.

«Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», — говорится в сообщении.

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что проверка, которой занималась компания Group-IB, должна была подтвердить или опровергнуть факт искусственного воздействия на голосование. Предъявление кому-либо обвинений в ее задачи не входило.

В финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В финале и суперфинале передачи юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).