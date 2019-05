Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой в вокальном проекте «Голос. Дети». По ее словам, участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры». Также исполнительница выразила надежду, что всё закончится хорошо.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — сказала артистка в интервью радиостанции «Серебряный дождь».

Она также пообещала дать развернутый комментарий по поводу сложившейся вокруг конкурса ситуации 1 июня, в День защиты детей, отмечает «РИА Новости».

В финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В финале и суперфинале передачи юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка. Расследование показало факт внешнего воздействия на ход голосования, в результате этого было принято решение аннулировать результаты.