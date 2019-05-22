Прямой эфир

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой в вокальном проекте «Голос. Дети». По ее словам, участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры». Также исполнительница выразила надежду, что всё закончится хорошо.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — сказала артистка в интервью радиостанции «Серебряный дождь».

Она также пообещала дать развернутый комментарий по поводу сложившейся вокруг конкурса ситуации 1 июня, в День защиты детей, отмечает «РИА Новости».

В финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В финале и суперфинале передачи юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка. Расследование показало факт внешнего воздействия на ход голосования, в результате этого было принято решение аннулировать результаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Алсу отстранили от «Евровидения-2019»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017