Двух человек задержали за покушение на и.о. главы района в Тюменской области

Два человека задержаны за покушение на убийство исполняющей обязанности главы Ярковского района в Тюменской области Любови Поляковой. Об этом сообщили в пятницу, 24 мая, в региональном следственном управлении СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в покушении подозреваются 47-летний и 22-летний жители района. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

По данным следствия, ночью 23 мая подозреваемые подожгли надворные постройки возле дома, в котором проживает и.о. главы Ярковского района. Женщине удалось спастись, благодаря тому что она выбежала из дома.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи.

23 мая в Москве был задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.