Прямой эфир

В Москве задержан подозреваемый в покушении на губернатора Волгоградской области

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Криминальный авторитет Евгений Ремезов задержан Москве по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России в четверг, 23 мая.

Следователи установили, что созданная им преступная группа причастна к поджогу частного домовладения чиновника в 2016 году, целью которого было «устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда». По данным правоохранительных органов, эта территория находилась в аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур, пишет ТАСС.

На сегодняшний день, согласно информации ФСБ, установлены пять причастных к преступлению лиц, трое из которых были задержаны в 2017 году. Еще один скрылся на территории США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
И сказали хором — вор он: авторитетов будут судить за статус
Как президентский законопроект против лидеров ОПГ может навредить криминальной идеологии АУЕ
В Москве задержали горе-киллера с заклинившим пистолетом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017