В Москве задержан подозреваемый в покушении на губернатора Волгоградской области

Криминальный авторитет Евгений Ремезов задержан Москве по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России в четверг, 23 мая.

Следователи установили, что созданная им преступная группа причастна к поджогу частного домовладения чиновника в 2016 году, целью которого было «устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда». По данным правоохранительных органов, эта территория находилась в аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур, пишет ТАСС.

На сегодняшний день, согласно информации ФСБ, установлены пять причастных к преступлению лиц, трое из которых были задержаны в 2017 году. Еще один скрылся на территории США.