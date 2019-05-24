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Морской траулер загорелся в порту Владивостока

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Пожар произошел на судне в порту Владивостока. Возгорание возникло в одной из кают морского траулера, стоящего у причала № 44.

Как уточняет Vostokmedia, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб днем 24 мая. Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что горит каюта рефрижераторного сейнера-трайлера.

Возгорание удалось локализовать лишь через несколько часов. Общая площадь пожара — 70 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают 25 человек и звено газодымозащитной службы.

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