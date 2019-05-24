Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободят из колонии по УДО

Бывший первый заместитель начальника столичного главы Следственного комитета Денис Никандров, осужденный на 5,5 лет за получение взятки, условно-досрочно освободится из колонии. Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

«Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства», — рассказал представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила.

Отмечается, что Никандров выйдет из колонии, когда решение вступит в законную силу.

В августе 2018 года суд приговорил Никандрова к 5,5 годам заключения в колонии строгого режима. Сторона обвинения также требовала взыскать с бывшего генерала штраф в размере 65 млн рублей.

Как установило следствие, Никандров получил деньги за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием. При этом в открытом доступе огласили только вводную и резолютивную часть приговора, а заседание по существу шло в закрытом режиме, так как материалы засекречены.

Позже, в октябре 2018 года, Верховный суд России изменил Никандрову категорию преступления с «особо тяжкого» на «тяжкое».