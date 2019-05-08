Суд отказал в УДО одному из организаторов убийства Анны Политковской

Рязанский суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) одному из организаторов убийства журналистки Анны Политковской, Дмитрию Павлюченкову, который отбывает 11-летний срок наказания. Об этом «Интерфаксу» в среду, 8 мая, сообщил информированный источник.

Отмечается, что прошение об УДО адвокат Павлюченкова направил в суд в феврале этого года.

Политковскую застрелили в лифте ее дома в октябре 2006 года. По данным следствия, мотивом убийства стала ее профессиональная деятельность.

В 2012 году Мосгорсуд приговорил бывшего начальника оперативного подразделения столичного главка МВД Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства Политковской. Через три года этот же суд приговорил еще одного организатора убийства журналистки, Лом-Али Гайтукаева, и непосредственного исполнителя Рустама Махмудова к пожизненному заключению.

Сроки получили и другие причастные к преступлению: Сергея Хаджикурбанова приговорили к 20 годам заключения, Джабраила Махмудова — к 14 годам, Ибрагима Махмудова — к 12 годам. Все осужденные отбывают наказание в колониях строгого режима.

Гайтукаев умер в колонии в июне прошлого года.