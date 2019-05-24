Hyundai Solaris стал самым распространенным автомобилем в столице

В московском автомобильном парке насчитывается 3,7 млн автомобилей. Об этом 24 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой распространенной машиной в столице на данный момент является Hyundai Solaris. Всего в Москве насчитывается 86 тыс. таких автомобилей.

На втором месте — Ford Focus. В московском автопарке сейчас числится 85,8 тыс. таких автомобилей. Третье место занимает Kia Rio c показателем 79,6 тыс. машин.

В топ-10 самых распространенных автомобилей в Москве также входят Skoda Octavia (72,1 тыс. ед.), Volkswagen Polo (59 тыс. ед.), ВАЗ-2107 (56,3 тыс. ед.), ВАЗ-2106 (54,5 тыс. ед.), Nissan X-Trail (50,9 тыс. ед.), ВАЗ-2105 (50 тыс. ед.) и ВАЗ-2104 (48,4 тыс. ед.).

23 мая сообщалось, что средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%. Если в мае 2014 года этот показатель был равен 940 тыс. рублей, то в мае 2019-го он превысил 1,5 млн рублей.