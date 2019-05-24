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Falcon-9 с 60 спутниками проекта Starlink стартовала с космодрома в США

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Фото: spacex.com
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Ракета-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX стартовала в четверг, 23 мая, с мыса Канаверал в штате Флорида. Прямая трансляция запуска ведется на официальном сайте космической корпорации.

Каждый такой аппарат весит 227 кг. По словам основателя и гендиректора SpaceX Илона Маска, миссия Starlink станет самым тяжелым грузом для ракеты: общий вес составляет 18,5 т, сообщает «РИА Новости».

Изначально запуск Falcon 9 c 60 спутниками Starlink собирались осуществить 16 мая, однако старт переносили сначала из-за погодных условий, а позже из-за необходимости перепроверить системы оборудования.

Илон Маск в рамках проекта Starlink предлагает обеспечить весь мир интернетом. Он намерен запустить 4,5 тыс. спутников, которые будут двигаться на высоте 1,1–1,3 тыс. км. Еще 7,5 тыс. аппаратов должны быть на орбите не более 346 км.

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