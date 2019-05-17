Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками перенесен на неделю

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 спутниками в рамках миссии Starlink был перенесен на неделю. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на компанию SpaceX.

Это уже второй перенос старта ракеты. Ранее 16 мая запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был отложен на сутки.

«Отмена запуска из-за необходимости обновить программное обеспечение спутников и еще раз все трижды перепроверить… следующее стартовое окно будет приблизительно через неделю», — говорится в сообщении.

Основатель SpaceX Илон Маск в рамках проекта Starlink предполагал обеспечить интернетом весь мир путем запуска 4,5 тыс. спутников, которые будут двигаться на высоте 1,1–1,3 тыс. км. Еще 7,5 тыс. аппаратов должны быть на орбите не более 346 км.

22 февраля 2018 года компания SpaceX провела успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9,на борту которой находились два спутника Tintin A и Tintin B. Именно эти аппараты должны стать первыми аппаратами для полного покрытия Земли интернетом в рамках проекта Starlink.