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Предприятие «Роскосмоса» помогло Маску пристыковать корабль Dragon-2 к МКС

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Фото: Global Look Press/NASA
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Пристыковать корабль Dragon-2 к МКС помогла ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос»). Об этом в четверг, 16 мая, сообщило «РИА Новости».

Именно российская фирма изготовила стыковочный адаптер для американской компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском.

«Не стоит забывать, что удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена в «Энергии», — цитирует агентство начальника пресс-центра РКК «Энергия» Ирину Романову.

Заказ был сделан компанией Boeing, которая лишь дооснастила адаптеры рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами.

6 мая американский грузовой корабль Dragon совершил стыковку с МКС. Dragon доставил на станцию более 2,5 т грузов — продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60.

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